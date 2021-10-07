Глава комитета по информационной политике и информационным технологиям Александр Хинштейн «предложил провести учения по отключению социальных сетей для проверки отечественной инфраструктуры связи», о чём сказал журналистам на открытии второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа». Он отметил, что падение Facebook 4 октября привело новых пользователей на отечественные платформы, и они выдержали нагрузки. Тем не менее, депутат считает нужным «посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах».
«Хочу заметить, российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет все равно будет. Когда „завис“ Инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — Вконтакте. Завис Google — работал Яндекс. Для российского пользователя принципиально ничего не изменилось», — отметил Хинштейн.
Впрочем, на самой «Мастерской» Хинштейн заявил, что альтернативы YouTube в Рунете пока нет.
После аварии Facebook Павел Дуров рассказал о 70 млн новых пользователей Telegram.
Во «ВКонтакте» в понедельник вечером на 54% выросло количество регистраций, на 21% — число отправленных сообщений, а объем активной аудитории — на 19% по сравнению с предыдущим днем, рассказали в пресс-службе соцсети. Количество регистраций в мессенджере Viber по всему миру выросло в пять раз, в «Одноклассниках» фиксировали рост регистраций на 25% по сравнению с понедельником на прошлой неделе.
По данным «Билайн.Аналитики», количество регистраций в Telegram 4 октября выросло на 143% в сравнении со средним ежедневным показателем.
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А он точно сказал, что надо выключить именно российские соцсети?
Нашёл его выступление, но сразу найти найти его цитату про учения не получилось. Про альтернативу нашёл.
В выступлении он говорит про модель безопасного рунета, который сможет работать при отключении внешних ресурсов. Логично предположить, что и в рамках учений речь идёт об отключении иностранных соцсетей. Но интересно было бы найти точную цитату.
То, что сам Хинштейн в своем телеграм-канале выложил эту новость, как бы намекает, что он согласен с тем, как она изложена?
Он выложил новость URA.RU, там не говорят об отключении «российских соцсетей»