Глава комитета по информационной политике и информационным технологиям Александр Хинштейн «предложил провести учения по отключению социальных сетей для проверки отечественной инфраструктуры связи», о чём сказал журналистам на открытии второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа». Он отметил, что падение Facebook 4 октября привело новых пользователей на отечественные платформы, и они выдержали нагрузки. Тем не менее, депутат считает нужным «посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах».

«Хочу заметить, российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет все равно будет. Когда „завис“ Инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — Вконтакте. Завис Google — работал Яндекс. Для российского пользователя принципиально ничего не изменилось», — отметил Хинштейн.

Впрочем, на самой «Мастерской» Хинштейн заявил, что альтернативы YouTube в Рунете пока нет.

После аварии Facebook Павел Дуров рассказал о 70 млн новых пользователей Telegram.