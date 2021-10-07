В интерфейсе для переводчиков Telegram нашли текст, посвящённый официальной рекламной бирже. Команда Дурова берется переизобрести интернет-рекламу, сделав её дружественной приватности. В тексте несколько раз подчёркивается, что технологические компании должны перестать злоупотреблять сбором пользовательских данных.
В рекламных сообщениях не будет внешних ссылок, «чтобы третьи стороны не могли шпионить за пользователями»: рекламировать можно отдельные сообщения или телеграм-каналы. Таргетинга по данным пользователей тоже не будет, разве что по тематике канала, все будут видеть одно и то же рекламное сообщение.
Доходы от рекламы пока будут целиком доставаться Telegram. Делиться с администраторами каналов мессенджер начнёт после того, как реклама «позволит покрывать базовые расходы».
Директор по коммуникациям AdTech-направления Mail.ru Group высказался о концепции скептически:
Привет владельцам каналов, в которых теперь рекламу будут размещать не через них, а через платформу, и это платформа будет рулить ценой, форматом и частотой рекламы, а не админы каналов.
А главное, что ближайшее время делиться никакими доходами Telegram со своими авторами не будет — и хрен его знает, когда им хватит денег, чтобы «покрыть основные расходы». Расходы-то у них огого, да и кредиторам TON надо деньги возвращать". (c)
Действительно … выглядит очень славненько. Смотрите что для каналов это означает, особенно учитывая что рекламить можно только другие каналы.
1) админы некоторое время рекламировали свои каналы вне ТГ — почти каждый из вас видел рекламное предложение зайти на канала в ТГ из рекламы в ВК или Инсты например.
2) реклама в своём канале чужого канала — это постепенное убиваение своей аудитории. т.к. если раньше читали только вас, то после рекламы будут читать вас и тот канал, который вы порекламили. именно поэтому авторские каналы в ТГ не продают рекламу других каналов.
3) Дуров собирается некоторое время (пока не выйдет на самоокупаемость ТГ, видимо) за счет админов — убивать админам аудиторию своих каналов, т.к. через биржу можно будет рекламить только другие каналы))).
4) После того как ТГ окупится — Дуров сможет делать выплаты на уже хорошо потрепанные активы админов))
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