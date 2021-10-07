В интерфейсе для переводчиков Telegram нашли текст, посвящённый официальной рекламной бирже. Команда Дурова берется переизобрести интернет-рекламу, сделав её дружественной приватности. В тексте несколько раз подчёркивается, что технологические компании должны перестать злоупотреблять сбором пользовательских данных.

В рекламных сообщениях не будет внешних ссылок, «чтобы третьи стороны не могли шпионить за пользователями»: рекламировать можно отдельные сообщения или телеграм-каналы. Таргетинга по данным пользователей тоже не будет, разве что по тематике канала, все будут видеть одно и то же рекламное сообщение.

Доходы от рекламы пока будут целиком доставаться Telegram. Делиться с администраторами каналов мессенджер начнёт после того, как реклама «позволит покрывать базовые расходы».

Директор по коммуникациям AdTech-направления Mail.ru Group высказался о концепции скептически: