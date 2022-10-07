Минцифры посчитало недоработанным законопроект депутата Дмитрия Кузнецова о принудительном лицензировании контента, включая программное обеспечение из «недружественных» стран. Из письма замглавы Минцифры Максима Паршина автору законопроекта депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрию Кузнецову следует, что Минцифры видит инициативу недоработанной. Из текста законопроекта и пояснительной записки неясно, как решается проблема с невозможностью исполнения российскими пользователями действующих договорных обязательств введением механизма принудительного лицензирования ПО иностранных правообладателей, которые прекратили техподдержку своего ПО и распространение своих лицензий потребителям, находящимся на территории РФ, говорится в письме.

После начала военной операции на Украине ряд иностранных разработчиков программ отказались поддерживать и продавать свои продукты на территории России, среди них Microsoft, IBM, RedHat и другие. После этого в правительстве начали обсуждать отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского ПО. Наиболее распространенный ответ противников отмены авторских прав состоит в том, что в этом случае западные страны скорее всего примут симметричные меры, что сделает разработку ПО в России заведомо бессмысленной затеей – за рубежом заработать на нем не удастся, а внутри страны придется конкурировать со ставшими бесплатными для пользователя иностранными продуктами.