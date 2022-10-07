Global Fashion Group продает бизнес Lamoda в России, Казахстане и Беларуси владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко, говорится в сообщении группы. Закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы.

«GFG ожидает выручку в размере около €100 млн в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года»,— уточняется в сообщении холдинга.

В апреле 2022 года СМИ писали, что Global Fashion Group приостановил инвестиции в Lamoda из-за военной операции на Украине. Также говорилось о приостановке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.