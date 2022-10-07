МТС и "Мегафон" сообшили о росте мобильного трафика и количества пользователей у "Дзена" после передачи его Яндексом ВКонтакте. Впрочем, Tele2 обнаружила падение трафика с последующей стабилизацией и ростом, а Yota - падение трафика за неделю после сделки. Во ВКонтакте "фиксируют стабильный рост аудитории сервисов "Дзен" и "Новости" после завершения сделки".

"Big Data МТС проанализировала трафик и число уникальных пользователей, заходивших на ресурсы "Дзен" в сентябре 2022 года. С момента перехода "Дзена" к VK 12 сентября число уникальных пользователей, которые заходили на ресурс, выросло на 14%, а трафик увеличился на 21%, - сообщили в пресс-службе МТС.

"Мегафон" также фиксирует рост мобильного интернет-трафика в сервисе dzen.ru, сообщили ТАСС в пресс-службе. Так, с 19 по 25 сентября трафик вырос на 35,8% по сравнению с 12 по 18 сентября, а в последнюю неделю месяца рост составил 50%.

При этом по данным Tele2, на неделе сразу после закрытия сделки 12 сентября трафик в "Дзене" сократился на 20%, а число пользователей - на 5-7%. "Однако уже с 19 сентября число пользователей стабилизировалось, а трафик начал понемногу подрастать на 2-3% в неделю", - пояснили в пресс-службе.