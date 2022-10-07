Проанализировав рассказы о том, как кого-то нашли и призвали благодаря видеонаблюдению и поиску по соцсетям и опросив экспертов, в "Ъ" пришли к выводу, что системно новые цифровые сервисы вряд ли используются, так как это технически сложно, а военкоматам хватает стандартных механизмов. Но всё может измениться с введением военного положения: способы контроля граждан в специфических режимах функционирования государства уже опробованы во время пандемии.