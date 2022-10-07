- Катастрофическая ситуация складывается для Meta. Компания торгуется по самой низкой стоимости акций с 2019 года, рекламодатели сокращают расходы, а пользователи покидают управляемые Meta платформы. Только у четырех компаний из S&P 500 ситуация хуже, чем у Meta, и неясно, способен ли Цукерберг как-то выбраться из этой ситуации.
- Меньше чем за год компания потеряла $400 млрд. Facebook в особенности переживает свои худшие времена, рост аудитории сменился падением, и некоторые аналитики говорят, что они не уверены, в чем заключается основной бизнес Meta, и есть ли он вообще.
- Когда-то, в начале 2010-х, Facebook был мечтой программистов, сейчас же он всё больше ассоциируется с чем-то отсталым и устаревшим, особенно по сравнению с Google, Amazon и Tesla. Всё усложняется тем, что создатель и гендиректор компании сам, кажется, утратил интерес к своему детищу.
- Количество рекламных показов на Facebook в последние месяцы выросло на 14%. В то время как количество пользователей и время, проведенное на платформе, остались прежними.
- Недавно Meta закрыла или радикально изменила несколько своих потребительских продуктов, а её отдел виртуальной реальности Reality Labs так и не смог продемонстрировать прибыль, несмотря на десятки миллиардов долларов, которые были вложены в него за последние два года. Только за предыдущий квартал они потеряли $2,8 млрд долларов, и продолжают уходить во всё больший минус. А Reality Labs — это краеугольный камень всей новой стратегии метавселенной Цукерберга.
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Прямо во втором абзаце автор путает капитализацию и прибыльность компании. Имейте это в виду при дальнейшем чтении его экономического труда.
Это не значит, что у Меты всё прекрасно. И уж тем более у инвесторов в Мету. Но лучше почитать какой-нибудь другой анализ ситуации.