The Bell напророчил работу Aliexpress только с трансграничными покупками


The Bell написал апокалиптическую статью про русский Aliexpress, в котором акционеры решили не вкладывать больше денег в развитие.

Как результат (со слов The Bell):

  • Компания сократила 700 человек
  • Маркетинг свернули
  • Логистические площадки закупаться не будут
  • Компания останется трансграничным оператором - локальных продавцов стали закруглять
Акционеры «Алиэкспресс Россия» отказались от финансирования компании
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    Юрий Синодов Roem.ru

    Даже с трансграничной частью бизнеса у «Алиэкспресса» есть проблемы, следует из данных о кроссбордерных посылках в России. В начале года, в январе–марте, они просели примерно в три раза, объясняет партнер консалтингового агентства Data Insight Борис Овчинников. После этого они частично восстановились, но все равно остаются ниже прошлогодних примерно на треть, продолжает он. «Это данные о количестве посылок вообще, но динамика кроссбордера по заказам определяется почти исключительно „Алиэкспрессом“», — поясняет аналитик.

    Ох-ох. Прикол в том, что посылки начали консолидироваться. Ты заказал 10 ништяков, их уже в Китае упаковали в два пакетика и отправили в Россию. Результат — падение числа отправлений.

    Не упомянуть ввод консолидации при разговоре о числе посылок с Алиэкспресса — это прямо сильно.

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    Ярослав Кочергин Финтех

    "Когда нет денег, то нет любви" — как пел Сергей Шнуров. Инсайдом не владею, но позитивные новости от платформы пропали вместе с рекламой и PR, а значит инвесторы отказались за свой счёт оплачивать банкет. Есть множество причин, но главная одна — СВО, распугавшая инвесторов.

    Реклама,как известно, двигатель торговли. Помните: сначала не стало Галкина, потом была пауза, потом запустили новую рекламу, но ненадолго. Даже в сети еë нет. У китайцев нет желания вкачивать деньги в игрока, который не стал локальным лидером. Напомню, что рынок сейчас поделили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — у них хватает на промо, рекламу и широкую сеть ПВЗ. А ещё у нас есть СберМегаМаркет. В общем, какой смысл ждать 2-3 недели товар, когда его можно получить через день или на следующий день, а цена при этом не сильно выше? Локальным магазином Али так и не стал, в отличие от Shopee или Amazon.

    Следующей хромающей уткой больше вижу Сбер, чем даже убыточный Озон.

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    Александра Смирнова

    Алиэкспрессом многие мои знакомые начали пользоваться ещё задолго до рекламы по TV. И пока что ещё есть вещи, которые иным способом не получить (не продаются они на наших интернет-площадках), либо эти вещи на наших площадках сильно дороже.
    Интересно другое. Недавно мне понадобилось купить два лезвия для моего садового триммера. Нашла с бесплатной доставкой, кладу в корзину. Всё ок. Жму плюсик, чтобы было два -и оп! доставка становится платной. Пришлось разбивать на два заказа. И конечно же, они приехали в одном пакете. И что это было?

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