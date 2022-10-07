The Bell написал апокалиптическую статью про русский Aliexpress, в котором акционеры решили не вкладывать больше денег в развитие.
Как результат (со слов The Bell):
- Компания сократила 700 человек
- Маркетинг свернули
- Логистические площадки закупаться не будут
- Компания останется трансграничным оператором - локальных продавцов стали закруглять
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Ох-ох. Прикол в том, что посылки начали консолидироваться. Ты заказал 10 ништяков, их уже в Китае упаковали в два пакетика и отправили в Россию. Результат — падение числа отправлений.
Не упомянуть ввод консолидации при разговоре о числе посылок с Алиэкспресса — это прямо сильно.
"Когда нет денег, то нет любви" — как пел Сергей Шнуров. Инсайдом не владею, но позитивные новости от платформы пропали вместе с рекламой и PR, а значит инвесторы отказались за свой счёт оплачивать банкет. Есть множество причин, но главная одна — СВО, распугавшая инвесторов.
Реклама,как известно, двигатель торговли. Помните: сначала не стало Галкина, потом была пауза, потом запустили новую рекламу, но ненадолго. Даже в сети еë нет. У китайцев нет желания вкачивать деньги в игрока, который не стал локальным лидером. Напомню, что рынок сейчас поделили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — у них хватает на промо, рекламу и широкую сеть ПВЗ. А ещё у нас есть СберМегаМаркет. В общем, какой смысл ждать 2-3 недели товар, когда его можно получить через день или на следующий день, а цена при этом не сильно выше? Локальным магазином Али так и не стал, в отличие от Shopee или Amazon.
Следующей хромающей уткой больше вижу Сбер, чем даже убыточный Озон.
Алиэкспрессом многие мои знакомые начали пользоваться ещё задолго до рекламы по TV. И пока что ещё есть вещи, которые иным способом не получить (не продаются они на наших интернет-площадках), либо эти вещи на наших площадках сильно дороже.
Интересно другое. Недавно мне понадобилось купить два лезвия для моего садового триммера. Нашла с бесплатной доставкой, кладу в корзину. Всё ок. Жму плюсик, чтобы было два -и оп! доставка становится платной. Пришлось разбивать на два заказа. И конечно же, они приехали в одном пакете. И что это было?