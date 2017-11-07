С 11 ноября AliExpress будет доставлять товары в Россию в течение максимум 10 дней, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ритейлера. По словам собеседника издания, который знаком с данными компаниями, при максимальном сроке в 45 дней средний показатель доставки с торговой площадки в Россию сейчас составляет около месяца.

Компания станет контролировать весь процесс доставки. Доставку обеспечит логистическая компания Cainiao, которая также входит в Alibaba. Партнерами уже стали крупнейшие грузовые перевозчики, в том числе — «Почта России» и крупнейшая грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Посылки будут собирать не продавцы площадки, а AliExpress на складах компании в Китае. Эту модель решили использовать после пилотного проекта в России, где товары с местного склада отправляет запущенная в сентябре Tmall.

Кроме того, в конце октября стало известно, что Tmall договорилась c логистической компанией DPD о запуске самовывоза. Покупатели в России стали получать заказы не только с помощью курьерской доставки, но и в пунктах выдачи Pickup и постаматах DPD. По словам представителей оператора доставки, для Tmall компания разрабатывает решения, которые позволят доставлять посылки в день оформления заказа.