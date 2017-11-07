В третьем квартале 2017 года «Ростелеком» выкупил собственные акции на 980 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет компании. Эти деньги должны были выплатить по бонусной программе 200 менеджерам оператора высшего и среднего звена, однако для этого им нужно было достичь запланированных ключевых показателей эффективности (KPI), рассказал представитель компании. Вознаграждение менеджеры могли тратить только на выкуп акций «Ростелекома».