Video Advertising Bureau проанализировало статистику Nielsen и ComScore и установило, что взятые вместе YouTube, Facebook, Instagram, Netflix и Twitch уступают традиционному ТВ более чем в полтора раза — интернет-сервисы показывают в среднем 57,2 часа видеоконтента в месяц на одного человека против 90 часов, которые зрителю показывает ТВ, привёл данные исследования «Коммерсант». Зрители 18−34 смотрят ТВ по 3 часа в день, взрослое население всех возрастов смотрит телевидение 5,3 часа в день.