Несколько человек с аккаунтами ВКонтакте назвались садистами и жертвами, а затем посадили себя в игрушечную тюрьму.



«Удастся ли им повторить Стенфордский эксперимент?» «Двенадцать добровольцев поместили в тюрьму и разделили на охранников и заключенных. Каждую неделю одного из них будут казнить на электрическом стуле», — пообещали авторы очередного реалити-шоу во Вконтакте.

В октябре 2017 ВКонтакте планово запустил обещанное ещё летом реалити-шоу. Участниками «Пабличных игр» стали обитатели пабликов MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла». Сразу после запуска от спонсорства шоу отказался «Сбербанк». После месяца эфиров у паблика «Пабличных игр» приблизительно 150 тысяч подписчиков (у одной странички MDK их 8,6 млн). Новый live-проект финансируют: поставщик систем видеонаблюдения и продавец обедов с доставкой.