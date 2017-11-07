Немецкая журналистка Свея Эккерт и ученый Андреас Дьюс рассказали об итогах своего эксперимента по денанонимизации. Они под видом некой маркетинговой компании купили одну из анонимных баз по поведению пользователей, после чего исследователи спарсили данные за тот же месяц с публичных сайтов — Twitter, Facebook, YouTube, Google Maps. Совместив эти две базы, они деанонмизировали значительное число пользователей, также обнаружив на них большое количество компромата.

В декабре 2016 года журналисты немецкого телеканала Norddeutscher Rundfunk обнаружили, что разработчики популярного расширения для браузеров MyWOT (Web Of Trust), чье суммарное число скачиваний превышает 140 млн пользователей, не смогли обеспечить анонимность пользователей при продаже «обезличенной» информации о своих клиентах. В 2009 году Netflix пытаясь создать систему рекомендаций для своих клиентов отдал обезличенную историю поведения пользователей сторонним разрабочикам, что также привело к деаноннимизации, а одна из подписчиков сервиса подала на Netflix в суд, так как компания по ее мнению разгласила данные об ее сексуальной ориентации.