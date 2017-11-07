С 1 июля 2017 года все интернет-магазины, принимающие к оплате банковские карты, должны в момент расчета, используя онлайн-кассу, формировать фискальный чек и отправлять его покупателю на e-mail или телефон, указанные в заказе. Бумажный чек при этом не печатается. Исключение сделано лишь для расчетов, которые выполняются с применением электронных средства платежа, таких как Яндекс.Деньги (Яндекс.Кошелек), расчетов через мобильные банки и банкоматы — их можно не фискализировать до 1 июля 2018 года.

Четыре способа остаться в правовом поле, которые есть у онлайн-ритейлеров

Первый и, пожалуй, самый очевидный — вообще отказаться от приема оплаты банковской картой, предоставив заказчикам возможность применять другие электронные средства платежа. В этом случае предприниматель может забыть о покупке онлайн-кассы почти на год — до июля 2018 г. Правда, все это время он будет терять заказы от клиентов, предпочитающих оплату по карте как наиболее популярный способ расчета.

Второй вариант — интернет-магазин предлагает клиентам оплачивать товары через оформление банковского перевода. Для магазина это удобно: он может принимать к оплате банковские карты и другие инструменты электронного платежа. При этом все совершенные операции будут признаваться банковскими переводами. Согласно ст. 1.1 54-ФЗ, под определение понятия «расчеты» они не попадают, соответственно, магазин освобождается от обязанности применять онлайн-кассу. Но есть проблема: банковские переводы денежных средств имеют комиссию, оплачивать которую придется не магазину, а клиенту. В среднем это 3−5% от суммы сделки. При покупке электроники и крупной бытовой техники проценты могут конвертироваться в весьма существенную сумму. А значит, заказчики могут предпочесть конкурентов, предлагающих цены ниже.

Третий способ — интернет-магазин покупает стационарную онлайн-кассу с принтером, предназначенную для офлайн-торговли, и отключает в ней функцию печати. Такая схема является рабочей и очевидной. Но она связана с дополнительными расходами на техническое обслуживание аппарата, а также на обеспечение его совместимости с ПО интернет-магазина. (Эти расходы не прозрачны, в конце статьи приведем пример расчета.)

И, наконец, четвертый вариант — можно воспользоваться сервисом по аренде онлайн-кассы. Его главные преимущества — отсутствие непредвиденных вложений (так как за обеспечение работоспособности кассы отвечает поставщик), а также простота в использовании (не нужно думать, как подключать и настраивать оборудование).

Схемы обхода 54-ФЗ, применяемые интернет-магазинами, и возможные последствия

Начнем с того, что интернет-магазин может вообще не использовать онлайн-кассу и платежи по карте принимать по старинке — без выдачи электронного чека, соответствующего 54-ФЗ. Такой подход распространен сейчас среди индивидуальных и микропредприятий с маленьким ежемесячным оборотом. Расчет на то, что ФНС еще долго не будет обращать на них внимания. Обнаружение подобного нарушения грозит фирме штрафом: от 10 тыс. руб. для ИП и от 30 тыс. рублей для юрлица — в зависимости от выручки, прошедшей «мимо кассы».

Другое нарушение часто встречается среди интернет-предприятий, предлагающих доставку товаров или готовой еды. Чтобы не покупать онлайн-кассы для мобильной торговли, организация идет на разные хитрости. Например, вместе с заказом курьер привозит клиенту бумажный чек, заранее распечатанный в офисе. Хотя по закону он обязан пробивать этот документ строго во время оплаты товара и только в том месте, где она происходит. Альтернативный вариант: чек формируют на кассе в офисе компании, а его дубликат — курьер распечатывает на месте встречи с заказчиком. Причем не с кассы, а с мобильного принтера. Это также вне закона.

Кроме того, интернет-магазин может пробивать бумажный чек на одну сумму, а электронный — на другую, заниженную. Первый выдается через курьера клиенту, второй — отправляется через ОФД в налоговую. Но это позволяет сделать только кассовая техника, в которую внес изменения сам производитель — после того, того как она прошла экспертизу для включения ФНС в реестр ККТ. Применение описанной схемы чревато штрафами как для производителя, так и для предприятия, использующего его кассу.

Впрочем, есть и законный способ принимать платежи по банковской карте, не применяя онлайн-кассу. Он очень распространен среди небольших интернет-предприятий и заключается в использовании курьерской компании как агента. Ее представитель пробивает клиенту чек в момент передачи заказа в полном соответствии с 54-ФЗ. Полученные деньги агент переводит потом со своего расчетного счета на расчетный счет интернет-магазина. При этом курьерская компания, как агент, указывает в чеке дополнительные реквизиты и передает их ФНС через ОФД. Тем самым она сообщает, что данный расчет был фискализирован в пользу продавца, то есть интернет-магазина.

Важно понимать, что перечисленные нарушения все равно выявляются ФНС через анализ информации о платежах, поступающей в систему службы, и через специальные контрольно-проверочные мероприятия. Не стоит забывать также об активности обычных потребителей. Многие из них стали внимательнее относиться к оформлению кассовых чеков. Во-первых, они стремятся исключить возможные сложности с заменой покупки или ее возвратом. Во-вторых, в их распоряжении теперь бесплатное мобильное приложение ФНС. Оно позволяет быстро проверить корректность выданного чека и сообщить налоговой об отклонениях.

По сути, нарушения 54-ФЗ обусловлены нежеланием интернет-ритейлеров устанавливать онлайн-технику. В качестве причины они часто указывают высокую стоимость оборудования и связанных с его использованием услуг. Хотя на рынке есть уже самые разные бюджетные решения. И на повестке дня вопрос: что экономичнее — купить или арендовать онлайн-кассу?

Купить или арендовать онлайн-кассу?

Давайте разберемся в этом вопросе. С какими задачами и расходами сталкивается предприниматель, выбрав покупку онлайн ККТ? Посчитаем по-минимуму.

Этап 1. Подключение ККТ

№ Наименование Кол-во Цена с НДС , руб. 1 ККТ с ФН 1 20 000 2 Обновление CMS-системы до версии с функционалом под 54-ФЗ ( Два варианта) Если разработчик системы выполнил необходимые изменения и есть возможность обновиться 1 15 000−30 000 3 Если возможности обновиться нет или интернет-магазин работает на открытой платформе и не готов выполнить доработки самостоятельно (Услуги разработчика системы, включая интеграцию с ККТ) 1 10 000−25 000 4 Получение электронно-цифровой подписи ( ЭЦП) 1 3000 5 Заключение договора с ОФД на год для одной ККТ 1 3000 6 Услуги сервисной компании по регистрации ККТ на сайте ФНС и постановке ККТ на учет 1 3000 7 Услуги по настройке и обучению работы с ККТ 1 3000 ИТОГО Минимум: 36 000 В среднем: 45 000 — 56 000

Примечание: выполнить задачи, обозначенные в п. 6 и 7, можно и самостоятельно.

Этап 2. Эксплуатация и сопровождение ККТ. Как и в случае с автомобилем, техническая поддержка онлайн-кассы требует инвестиций. Для лучшего понимания смело проведите аналогию с КАСКО. Можно встать на абонентское обслуживание в сервисную организацию, и это обойдется минимум в 10 000 руб. за год. А можно обращаться в сервисные компании по мере необходимости — в связи с тем или иным инцидентом, вызвавшем неработоспособность кассы. Выезд специалиста будет обходиться в среднем в 2000 руб. Но это без учета стоимости запчасти, если случай негарантийный (например, сгорел блок питания). При этом не исключено, что специалист приедет к вам не сразу, так как приоритетный заказчик для его организации — тот, кто абонентском обслуживании. Для вас это будет означать простой кассы и упущенную выгоду. Замена прошивки в ККТ, которая потребуется, например, при переходе на новые форматы фискальных данных, в большинстве сервисных организаций платная — в среднем 1500 руб.

Таким образом, минимальные совокупные затраты только на эксплуатацию и сопровождение ККТ за год составят 10 000 руб., не считая потерь от простоя кассы и временных затрат магазина на решение технических задач.

Теперь рассмотрим аренду онлайн-кассы.

Аренда одного аппарата на год составит 36 000 руб. Стоимость фискального накопителя (ФН) для одной кассы — 5200 руб. однократно. И больше никаких дополнительных затрат.

Платеж за услуги ОФД уже включен в тариф, расходы на обеспечение работоспособности ККТ и ее обслуживание — в рамках базового тарифа, в том числе замена ФН, обновление прошивки ККТ и пр. Итого совокупный платеж за год — 41 000 руб.

Каждый сам выбирает что ему подходит.