Otkritie Investments Cyprus Limited, которая принадлежит «Открытие Холдингу», приобрела американские депозитарные расписки (ADS) на 3,2 млрд рублей (примерно $55 млн) и увеличила свою долю в компании до 8,9%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Qiwi. 1 ноября OICL купила 1,046 млн бумаг Qiwi по цене 1000,45 рубля за одну расписку и 2 ноября — 2,148 млн бумаг по цене 1004 рубля за расписку. Раньше структура «Открытие холдинга» владела 2,2 млн акций класса B (4,88% акций этого класса или 3,63% капитала группы). В начале ноября после транзакций доля OICL в акциях класса B выросла до 11,96%.