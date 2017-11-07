Британская CVC Capital Partners, которой принадлежит антивирусная компания Avast, привлекла банк Rothschild для подготовки IPO, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. В ходе размещения Avast может быть оценена в 4 млрд, что сделает IPO крупнейшим размещением акций британской ИТ-компании за всю историю.

Avast была основана в 1991 году Чехии (на тот момент Чехословакии). В декабре 2011 года Avast объявлял о планах провести IPO на Nasdaq, но размещение не состоялось из-за резкого ухудшения ситуации на фондовых рынках. Размещение перенесли на 2012 год, а затем на неопределенный срок. В феврале 2014 года компанию приобрела британская CVC Capital Partners оценив бизнес компании в рамках сделки в $1 млрд.

Летом 2016 года Avast купила чешского конкурента AVG Technologies за сумму около $1,3 млрд. В июле 2017 года Avast купила британскую Piriform, производителя ПО для оптимизации ИТ-систем CCleaner.