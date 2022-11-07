«Яндекс» тестирует загрузку пользовательского контента (UGC) в стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», сообщили “Ъ” три источника в музыкальной индустрии. По их словам, компания изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ, при этом загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские. В «Яндексе» не прокомментировали эту информацию.

За счет UGC «Яндекс» рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся из-за последствий военных действий России на Украине, говорит один из источников “Ъ”.