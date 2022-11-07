«Яндекс» тестирует загрузку пользовательского контента (UGC) в стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», сообщили “Ъ” три источника в музыкальной индустрии. По их словам, компания изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ, при этом загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские. В «Яндексе» не прокомментировали эту информацию.
За счет UGC «Яндекс» рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся из-за последствий военных действий России на Украине, говорит один из источников “Ъ”.
Помимо решения проблем с усыханием каталога, добавление UGC решает для "Яндекса" проблему ответа на вопрос "А что это делает у вас в сервисе": вопрос которым задаются как люди придерживающиеся антивоенной позиции, в сторону своих идеологических противников, так и наоборот. На это можно будет отвечать, что пользователи сами залили свой контент, и вы можете делать то же самое.
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Повторение опыта пиратского ВК. вернули 2007 год! Даже таджики стали лицензировать аудиоконтент, а мы решили вернуться к опыту раннего Дурова.