Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Ее разработкой займется созданный в рамках закона «о суверенном рунете» Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023–2024 гг. в программе «Информационное общество» заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. – 73 млрд руб.
Создание ЦМУ ССОП было предусмотрено пакетом поправок в законы «О связи» и «Об информации» – так называемым «законом о суверенном рунете», который вступил в силу 1 ноября 2019 г. В соответствии с ним РКН должен был установить на все сети связи в стране специальное оборудование (технические средства противодействия угрозам – ТСПУ) для «противодействия внешним угрозам» и ограничения доступа пользователей к запрещенным в России ресурсам. На начало марта 2020 г. ТСПУ были установлены на сетях более 80 операторов, через них проходило 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет, рассказывал представитель РКН. Год спустя в момент замедления скорости доступа к Twitter из заявлений ведомства следовало, что оборудование фильтрует 100% трафика мобильных операторов и 50% трафика фиксированных сетей связи.
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(как понимаю, можно будет просекать куда уходит трафик популярных VPN и шейпить эти каналы. Хотя это, конечно, тоже будет нетривиально)
Деньги на ветер. Опыт Китая ничему не научил. Борьба с гидрой.
Чего-чего? Это всегда можно было делать, и зачем шейпить то? Резать сразу. А какая польза от этой системы не ясно — слишком размытые формулировки её описания.
х— Китай вполне может креативно отрубать тот трафик, который он хочет отрубить. Вопрос только в collateral damage.
х— Симпания к культурам "коллективного Запада" сама по себе не дает какого-то превосходства в скиллзах.
я пользуюсь одним оператором местячковым которому плевать на ркн — он все равно не блочит то что положено — так что всех устраивает это положение …
И чему же научил опыт Китая? Что 99.99% населения пользуются отечественным, но всегда есть 200 человек, подверженных западной пропаганде, которые будут находить обходные пути, чтобы почитать про то, как они "геноцидят уйгуров", возбудиться, и броситься под танки?..
Я лично знаю экспатов, живущих в Китае много лет. Даже когда они выезжают из Китая, то продолжают пользоваться китайскими сервисами, такими как WeChat, и пересаживают на них своих друзей и родственников для своего удобства.
Я знаю от русских, которые живут в Китае с 90-ых и 2000-ых и продолжают использовать VPN для повседневных нужд, будь то facebook, twitter и прочие дела, конечно, не забывая про местный WeChat. Речь не только о политике. Напомню, что Китай блокируют многие зарубежные сайты по определению и есть проблемы с доступом к бизнес-сайтам (медленная загрузка, прерывание загрузки), не говоря уже про сайты букмекеров, казино и т.д. Кстати, о WeChat русские плохо отзываются и считают его "костылём" по сравнению с Telegram.