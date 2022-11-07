Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Ее разработкой займется созданный в рамках закона «о суверенном рунете» Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023–2024 гг. в программе «Информационное общество» заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. – 73 млрд руб.

Создание ЦМУ ССОП было предусмотрено пакетом поправок в законы «О связи» и «Об информации» – так называемым «законом о суверенном рунете», который вступил в силу 1 ноября 2019 г. В соответствии с ним РКН должен был установить на все сети связи в стране специальное оборудование (технические средства противодействия угрозам – ТСПУ) для «противодействия внешним угрозам» и ограничения доступа пользователей к запрещенным в России ресурсам. На начало марта 2020 г. ТСПУ были установлены на сетях более 80 операторов, через них проходило 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет, рассказывал представитель РКН. Год спустя в момент замедления скорости доступа к Twitter из заявлений ведомства следовало, что оборудование фильтрует 100% трафика мобильных операторов и 50% трафика фиксированных сетей связи.