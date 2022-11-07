Марк Цукерберг уволит тысячи сотрудников работающих в его соцсетях и мессенджере, об этом сообщила WSJ, со ссылкой на людей знакомых с ситуацией. Официальных комментариев о планах компании не последовало.

Это будут первые сокращения за почти двадцатилетнюю историю бизнеса Марка Цукерберга, у которого сейчас работает более 87 000 специиалистов. WSJ ожидает, что количество уволенных будет рекордным среди всех технологических гигантов, менеджеры уже предупредили коллег о том, чтобы они отменили поездки не являющиеся необходимыми: возможно, с целью максимально быстрого уведомления тех, кто планируется к сокращению.

Снижение числа сотрудников в американских корпорациях становится повсеместным явлением: компании FAANG практически в полном составе заморозили найм или провели сокращения после того как технологический бизнес попал в идеальный шторм из-за снижения числа инвесторских денег, роста расходов на ведение бизнеса из-за инфляции и снижения доходов из-за желания пользователей экономить деньги в период неопределённости.