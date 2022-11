Twitter попросил часть уволенных по сокращению сотрудников вернуться назад в компанию:

Часть сотрудников была уволена просто по ошибке, а ещё часть менеджеров решила что уволенные сотрудники нужны, чтобы воплотить фичи, которые от сотрудников потребовал запустить Илон Маск.

Some of those who are being asked to return were laid off by mistake. Others were let go before management realized that their work and experience may be necessary to build the new features Musk envisions, the report said citing people familiar with the moves.

Технически, сотрудникам получившим обратный билет не стоит даже особенно обижаться: в другие крупные компании сейчас попасть сложно, поскольку практически все они планируют сокращения.