НКО Mozilla получила штраф за неудаление запрещённого в России контента со своего сайта, сообщили суды Москвы агентству РИА.

Конкретное решение суда на сейчас недоступно после взлома ГАС Правосудие, но на сайте Mozilla нет никаких проблем найти, например, тексты в поддержку гей-прайдов или плагины, применяющиеся для обхода блокировок, вместе с инструкциями по их применению, что и могло стать поводом для раздражения российского ведомства.

Фактически, Mozilla предлагается или как-то отреагировать, заплатить штраф и заблокировать то, блокировки чего добивается Роскомнадзор, или стать компанией non grata, возможно, даже, с заблокированными в России ресурсами, что несколько снизит доступность браузера Firefox.

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