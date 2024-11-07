Издание «Коммерсантъ» осветило позавчера попытки VK добиться предустановки своих приложений на бортовые системы производителей автомобилей, задачей — установка на 10% китайских автомобилей, продающихся в России.

Если договорённости получится достичь хотя бы с одним брендом уровня Changan, Chery, Geely или Haval, то цель уже будет выполнена, или компании придётся набирать «колоду» партнёров и брендов вроде BAIC, Omoda, Jetour или Exeed.

Осложняет достижение цели не очень полезный автомобилистам предлагаемый набор приложений: видеохостинг в дороге не посмотришь, в VK Мессенджере в пути не початишься, да и, в целом, использование мессенджера на автомобильной мультимедийной системе представляется сомнительной радостью, поэтому из интересных водителям ресурсов остаётся лишь VK Музыка.

При этом у конкурентов, Яндекс.Музыки и Zvooq, в пакетное предложение аппок для дистрибуции может входить и навигатор «Яндекса», и «2ГИС», которые явно приносят пользу в дороге, что омрачает возможность проникновения и роста популярности приложений VK на автомобилях.

Кроме того, цель в 10% рынка китайских автомобилей даже при её выполнении приведёт к приращению 100-150 тысяч предустановок приложений VK в год, что, хотя и полезно, поскольку автомобилисты хорошая аудитория для рекламы, несопоставимо с текущими объёмами аудитории сервисов на смартфонах.

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