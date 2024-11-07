Компания Wildberries объявила о возможности заправиться на территории своих логистических центров, что может решить сразу несколько задач для самой WB и её водителей:

дополнительный заработок на продаже топлива;

экономия на топливе для водителей (на сейчас биржевая цена 95-го бензина около 45 рублей за литр на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже (тонна бензина — около 1350 литров), в рознице 95-й стоит 58-60 рублей). Зимний дизель на бирже и в рознице, соответственно, 55 и 66-68 рублей, что обеспечивает достаточный зазор и для возмещения логистических расходов на поставку бензина, и для заработка Wildberries;

экономия времени для водителей, которые могут заправиться, пока ждут погрузки.

Заправки интегрированы с водительским сервисом WB Drive, оплата заправки осуществляется через приложение.

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