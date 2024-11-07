«Государственный радиочастотный центр» опубликовал рекомендацию отказаться от использования CDN Cloudflare в России.

Увязывается такая рекомендация с тем фактом, что в октябре Cloudflare включил на своих серверах TLS ECH, что упрощает доступ к сайтам, заблокированным в России.

Связано это с тем, что при использовании ECH по сети в открытом виде не передаётся информация о том, данные с какого домена запрашивает пользователь. Более того, ГРЧЦ считает использование TLS ECH в принципе нарушающим российское законодательство, подобные соединения планируется блокировать при помощи ТСПУ.

Кроме того, действия по выдаче антирекомендации в адрес Cloudflare ГРЧЦ увязывает с тем, что представители компании участвовали в Штатах в сентябрьском совещании на тему того, как обойти запреты и ограничения в странах, блокирующих доступ к информационным проектам, курируемым ЦРУ, в том числе при помощи предоставления жителям этих стран спонсируемых VPN-сервисов.

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