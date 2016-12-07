Apple и Google опубликовали топ приложений за прошедший год. По версии Apple приложением года стала российская Prisma. Prisma также была названа приложением года по версии российского Google Play.

В глобальном рейтинге Google Play cреди приложений лидировала Face Changer 2 — программа для обработки фото, наиболее востребованной игрой стала Pokemon GO, в ТОП-5 самых популярных приложений также попала MSQRD.

Инвесторами Prisma выступали компания Servers.com и фонд Gagarin Capital Николая Давыдова, в июне появились сведения, что акционером Prisma станет Mail.ru Group. Именно в MRG до лета 2016 года работал менеджером по продукту Алексей Моисеенков — автор Prisma.

Николай Давыдов был ментором компании Masquerade, запустившей вышеупомянутый MSQRD, а ещё одним ментором и инвестором был Юрий Гурский, с февраля по июль 2016 — вице-президент той же Mail.ru Group. В марте 2016 разработчиков MSQRD приобрел Facebook.