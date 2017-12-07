Онлайн-ритейлер Ozon.ru объявил о назначении Александра Шульгина генеральным директором группы компаний OZON. Он сменил на этом посту Дэнни Перекальски, который принял решение покинуть компанию. Ранее Александр возглавлял российский бизнес Яндекса, где был главным операционным директором.

Мы глубоко благодарны Дэнни Перекальски за его вклад в развитие компании и надеемся, что он останется партнером и акционером компании на долгие годы. Дэнни возглавил команду в 2014 году и привнёс свой обширный розничный опыт, энергию и лидерство. Под его руководством OZON.ru существенно расширил ассортимент, поднял на новый уровень клиентский сервис и качество доставки. Это позволило компании существенно увеличить продажи в 2017 году и создать платформу для быстрого роста в будущем. Мы близко работали с Александром Шульгиным в Яндексе с 2010 года и рады продолжить сотрудничество в OZON. Мы рассчитываем, что Александр, обладая опытом управления крупнейшей интернет-компанией в России, поможет нам в реализации амбициозных планов на российском рынке электронной коммерции, — отметила Елена Ивашенцева, старший партнер акционера Ozon.ru фонда BVCP.

Алексей Катков, президент Sistema Venture Capital, ещё одного акционера Ozon, сказал, что ретейлеру пригодится опыт Шульгина в выводе бизнеса на IPO. В 2010 Шульгин был финансовым директором в «Яндексе» и участвовал в первичном размещении поисковика на американской бирже NASDAQ.

До перехода в Ozon.ru Александр Шульгин более 6 лет работал в Яндексе, где с 2010 года являлся финансовым директором и курировал первичное размещение акций на американской бирже NASDAQ, а с 2014 года занимал должность операционного директора. Ранее более 10 лет занимал финансовые позиции в Coca-Cola, а с 2007 года занимал должность финансового директора Coca-Cola в России. Получил высшее образование по специальности «менеджмент» в Ростовском государственном университете. 22 ноября Шульгин объявил о своем уходе из «Яндекса», вместо него на должность операционного директора назначен финдиректор Грег Абовский.