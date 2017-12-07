Диснеевский фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет в прокат 14 декабря. Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута не смогут продавать билеты на новинку через интернет.

Представитель объединенной сети заверил «Ведомости», что «Звездные войны» вскоре появятся в расписании, но билеты на них можно будет купить только в кассах кинотеатров, но не через интернет. Почему так, он не объяснил. Представитель Rambler (как и кинотеатры контролируется Мамутом, и поддерживает сервис Рамблер.Касса) от комментариев отказался. […] Разногласия прокатчиков и объединенной сети начались в сентябре, когда «Рамблер.Касса» заново ввела наценку в 10%

Александр Мамут владеет кинотеатрами с 2017 года и за это время не смог показать несколько фильмов американских правообладателей. В 2014 Рамблер.Касса отменяла 10% наценку на билеты, так как зарабатывала на оптовой скидке кинотеатров, но после того, как заметная часть кинотеатров перешла под контроль владельцу «Кассы», наценка вернулась, прокатчиков она не устроила и фильмы пропали. В кинотеатральных сетях Александра Мамута не показывали фильм Universal Pictures «Снеговик», ленту «Сделано в Америке» c Томом Крузом, сегодня нельзя купить билетов на «Счастливого дня смерти». И, наконец, новая проблема возникла с культовыми «Звёздными войнами».