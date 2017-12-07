Диснеевский фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет в прокат 14 декабря. Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута не смогут продавать билеты на новинку через интернет.
Представитель объединенной сети заверил «Ведомости», что «Звездные войны» вскоре появятся в расписании, но билеты на них можно будет купить только в кассах кинотеатров, но не через интернет. Почему так, он не объяснил. Представитель Rambler (как и кинотеатры контролируется Мамутом, и поддерживает сервис Рамблер.Касса) от комментариев отказался. […] Разногласия прокатчиков и объединенной сети начались в сентябре, когда «Рамблер.Касса» заново ввела наценку в 10%
Александр Мамут владеет кинотеатрами с 2017 года и за это время не смог показать несколько фильмов американских правообладателей. В 2014 Рамблер.Касса отменяла 10% наценку на билеты, так как зарабатывала на оптовой скидке кинотеатров, но после того, как заметная часть кинотеатров перешла под контроль владельцу «Кассы», наценка вернулась, прокатчиков она не устроила и фильмы пропали. В кинотеатральных сетях Александра Мамута не показывали фильм Universal Pictures «Снеговик», ленту «Сделано в Америке» c Томом Крузом, сегодня нельзя купить билетов на «Счастливого дня смерти». И, наконец, новая проблема возникла с культовыми «Звёздными войнами».
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Может хоть Дисней его прогнет, печально что laser imax и 4dx только в его сетях (Надеемся на корейцев которые в след году 160 кинотеатров открывают) может даже лампы будут менять как положенои не будет темной картинки у них) а потом изза конкуренции и остальным придется это делать вовремя
Платформа важнее одноразового контента (бессмысленные голливудские фильмы для детей от 12 до 85 лет повторяют редко, по второму разу они не работают). Это ещё вопрос — «кто кого «прогнёт»». Мамут, видимо, справедливо предполагает, что зрители платят ему за возможность пройтись по чистому фойе, поклевать попкорна и поржать. И не то что даже над фильмом, сколько от самой необязательности ситуации, когда они вырвались в кино на пару часиков. Сам по себе бессмысленный фильм многие из них могут посмотреть и по большому Smart TV — вполне себе в качестве. Но почему-то идут в кинотеатр. Значит важнее кинотеатр, а не фактическая бессмысленная фильма с сегодняшней афиши. Значит Мамут может настаивать.
идея продажи возможности посещения относительно чистых, дизайнерских помещений, как способ ненадолго выбраться из трущобы — вечен. Повод может быть различен — от необходимости срочно пообщаться с Богом до просмотра актуальной новинки или партсобрания. Суть зрелища важна не особо — главное буфет и хоромы, в которые иначе как — не пущают. В теплых испаниях граждане имеют возможность пешком ходить в непокрытые крышей арены и смотреть вживую. В странах с более суровым климатом, повод для посещения может быть записан на цифровой или химический носитель и продан дискретно.
Мечты продать посещение помещений со сверхприбылью, облапошив при этом всех — от посетителей до производителей контента (как повода для посещения) и при этом (на сети) заработать больше всех — вечная бредовая идея мамутов. Именно по этой причине все, которые получили капиталы при развале — как было сколько у кого миллиардов, образовашихся за 1 год — так столько и есть. Хотя, элементарное экстраполирование (если заработки — по способностям) говорит нам, что у какогонибуть прохоровапотанина или обрамовича уже должно было бы быть по триллиону. Но нет. Сколько было изначально, сколько раздали — там и застряло.
Чтобы создать синематограф или тот же ГАЗ — нужен Форд, Резерфорд и Чарли Чаплин. Нету другова способа создания ликвидного актива.
Дисней прогнет 100% они недопустят чтобы ктото собирал бабки в 1 карман за их фильмы с 2х касс и с 1й из них не платил комиссионные) сегодня он требует 10% а завтра рамблер напишет что билеты стоят 1 рубль, а вот комиссия станет фиксированной (словно равной цене билета до комисии раньше) и все 50% уже платить не нужно по мнению юристов мамута) этоже не билет стоит) с билета 50 копеек перечислят) Студии мейджеры такого не прощают) им легче загнобить/разорить сеть кинотеатров и купить ее потом задешево самим чем такое терпеть. Нет главных фильмов недели/сезона в онлайне — все идут смотреть к конкурентам, а к тебе только «левые залетчики» которые в ТЦ пришли, а не в кино и врятли купят попкорн или чипсариков с соусом в баре кинотеатра) а учитывая что ЗВ обязаны прокатывать месяц без снижения количества залов — весь новогодний сезон без выручки сидеть. я например непойду в кино без заранее купленных билетов.
Джигсо, ну вы сами-то поняли, что сейчас сказали? :(
Чтобы создать синематограф, не нужны форды, нужно просто быть хоть чуть-чуть капельку напрочь супер-***тым. Например как братья-сестры Вачовские. Или как вон тот чувак, к которому теперь каждая просроченная звезда клеится и который вообще-то в Калифорникации с Малдером в главной роли знатно изображен. Или вот недавно читал в новостях, какой-то там последний илья-муромец собрал кассу больше всех говнодарчуков вместе взятых. Ну как же так? А потому что это волшебство. Только по-волшебному обдолбанному человеку пришло бы в голову заснять несущийся паровозик прямо в бошку зрителям. Нормальные люди до такой хрени не опускаются. Потому что они работают и работают как батарейки энерджайзер.
Но нормальные люди могут продавать и покупать. И те же места в кинотятрах. Я никогда не понимал тех, кто туда в киношку ходит (в прочем если противоположный Ж пол
с минимумом интеллектаполомать, то пуркуа бы и не па, вполне себе фен шуй джиу джитсу супер техника наверно). Тем не менее, ходит туда целая куча народа. Платит кучу бабла. Почему? Я должен провести какие-то опросы, чтобы понять. А мне влом. Но про облапошенных мамутов и газы-резерфорды мне как-то рано попискивать.
>> Чтобы создать синематограф, не нужны форды, нужно просто быть хоть чуть-чуть капельку напрочь супер-***тым.
не. вы опять все перепутали. Сперва надо создать пленочную (химия) промышленость, оптику, точную механику, электрику (лампы) ибо все это увязывается формуламе. На это надо еще и найти деньги.
Потом надо доказать перспективу концепции привлекая создателей суперталантливого контента. (иначе все будут ходить в театры как и прежде).
Тоже и с авто. Мало свинтить автомоблиь, надо еще и всю инфраструктуру чтобы создали. При этом надо доказать, что интенсивные перемещения эффективны, создают прибавочный продукт и не особо порождают эпидемии.
И все это — только для стабильного сбыта автозаводика или фабрики по нанесению эмульсии на целлулоид.
Это не антивирусы или там самозаписывающие ящики с оплатой из бюджета. Это дело трудоемкое, рисковое. Тут каждый начальник сам кумекает. Один Рогозина назначает и пуляет по тайге обломки потом полгода искать и вывозить. Другой самовозвратные ступени мастырит.
И только потом можно приглашать любова давать камеру и разрешать снимать все подряд, ибо это уже никому и не нужно и не интеренсно. Темы новые и цели другие. Но пока снимали на кодак и тому подобное — к делу относились невероятно тщательно.
Что касается кино в традиционой форме — оно завершилось. Это объективная штука, просто у всех есть чем снимать.
Интересно, что это создало новые направления, а именно — наблюдения за животными, что дало совершенно невероятную статистику и новые понимания их интеллектуального уровня. Это было невозможно понять, пока это было на уровне только рассказов владельцев котов\собачек.
Прикольно, что массове понимание, что мы едим себе подобных (сам я ем и люблю мясо) совпало с рядом решений по замене такого рода белков для пищи.
Не думаю, что планета была задумана и создана только для постоянной жрачки одних другими. Замысел Создателя, однозначно, несколько покруче, чем потуги политтехнологов)))
>Замысел Создателя, однозначно, несколько покруче, чем потуги политтехнологов)))
А вот физисисты, не все правда, считают, что создателя нету и все это бред. Но все равно, хорошо сказано!
>> А вот физисисты, не все правда, считают, что создателя нету и все это бред. Но все равно, хорошо сказано!
я вопще не понимаю, зачем пытаться понять, есть он или нет? Если Его нет — его необходимо выдумать (и наделить потрясающими свойствами и идеальными качествами). Если Он есть — то каков смысл спора?
Меня больше устраивает версия, что Он — есть. Ибо если ее (версию) отвергнуть, то неизбежен вывод, что самые главные на планете это вайно с кириенком и порожденным ими кандидатом на самого себя.
Но это не так, к счастию. Ибо, создать например, попугая или скумбрию — нету возможности у этих товарисчей. Можно организовать продажу попугаев, брать пошлину за завоз попугаев, выпускать корм для попугаев, коптить и солит скумбрию, руководить рыболовным флотом скумбрий под флоагомПанамы. Но невозможно создать.
Поэтому, я допускаю, что тот, кто создал это всио — врядли еще и часть бабок в другую галактику заныкал и зачемто постоянно врет про семейное положение. Буду лучше (с политической точки зрения) ориентироваться на Того, кто создал еду.
> вопще не понимаю, зачем пытаться понять, есть он или нет?
Так интересно жеж! Хотя я вас понимаю, что не всеми движет просто любопытство. Некоторыми движет больше жажда монетизации.
>Если Его нет — его необходимо выдумать…
Да, конечно это так. Но это уже прикладные задачи управления стадом. Физисисты, не все конечно, пытаются докопаться до сути. Им интересно. Монетизация их конечно тоже интересует, но уже во вторую очередь, а прикладные задачи управления холопами их не интересуют вообще.
Но это не так, к счастию.
Да, не так, только вот счастья от этого больше не становится, т.к. у главных на планете также есть фамилии и имена.
>Меня больше устраивает версия, что Он — есть.
Меня бы больше устроило знать истину, но что-то подсказывает, что гомосапиенс эту истину либо не сможет понять, либо не поверит. Сумбурно, но как то так.
>Ибо, создать например, попугая или скумбрию — нету возможности у этих товарисчей.
Зато у них есть возможность создать в промышленном количестве например вирус черной оспы, преодолевающей практически любую вакцину или штамм чумной палки, устойчивой почти к любому лечению. Ну и отдать команду на пуск МБР-БРПЛ, после которой оставшиеся в живых сильно позавидуют мертвым. Кроме тех, кто в Домике (зачеркнуто) в спецбункере.
Смех в другом. Периодически в СМИ появляются сообщения о каком-нибудь новом научном открытии, якобы подтверждающим, что бога нет. Я, как человек ни разу не религиозный в общем-то всегда с удовольствием читаю эти «записки» и практически каждый раз с ухмылкой отмечаю для себя, что они если не доказывают, то прямо подводят к обратному выводу. Очень занимательно!
Мне гораздо милее физики, пусть даже самые одиозные, чем лоснящиеся и вкрадчиво говорящие проходимцы от религии, теологии и всего вот этого бреда, но все равно очень умильно смотреть на того же Лоуренса Крауса, который в принципе отрицает возможность бога. Казалось бы эти люди должны своим примером показывать более широкий взгляд на вещи и признавать тот факт, что они тоже «чего то не знают». Сейчас вот читаю популярную книжицу «Бешанного Макса» (Max Tegmark) «Наша математическая вселенная», очень занимательную и, как ни странно, периодически ухмыляюсь.
>> Зато у них есть возможность создать в промышленном количестве например вирус черной оспы, преодолевающей практически любую вакцину или штамм чумной палки,
ну это вы в какуюту эпидемилогию углубились и вопще в науку. Да. Было несколько учонных, в часности генералполковник Смрнов (которогво Сталин сделал в это звание в 36 лет) который потом якобы этим всем занималсо и ходил пешком на работу с Сивцова Вражка без мигалки. Он же был еще и начальник цвму и по свометстительсту потом и даже министр здравоохранения. Анекдот этово персонажа в том, что даже немтсы признали, что именно он выиграл большую часть войны, превысив все нормы возврата в строй легко и тяжило ранненных бойтсов. Т.е. он их обсчитал.
Дача у него была в Барвихе. Да. Ну щас там другие люди, понятное дело.
>> Ну и отдать команду на пуск МБР-БРПЛ, после которой оставшиеся в живых
ага ага. Или вот тоже прохиндей генералполковник Смиронв, главный по всем этим оружиям. Вакцина от Эболы. Тут ну нас какбы внезапно смогли создать.
А ведь как подумаешь — какое видение и прозорливость, какая аккуратность! Натйи биоматерьял, направить раньше англии и немтсев туда (в Африку) спеца, здесь создат лабалатории, виварии, обучить, заставить. Получить в резулттате панацею. Какие риски! Какая красота!
>и вопще в науку.
В нее родимую, как же без нее.
>и вопще в науку.
>>В нее родимую, как же без нее.
зачем вам она? Для денег — есть более простые и прибыльные методы.
и т. д.).
Для самоощущений? Это (кайфы) можно иначе смоделировать (бани, шлюхи, сборища
прикол науки в объективности и в неприятном (или приятном, кому как) точности прогноза. В этом смысл ее содержания (содержания — в смысле оплаты затрат).
Иначе будете за огроменные деньжищи содержать Ашманова с супрогой чады и домочадцы, но он вам прогноз выдаст такой что по Маску что по битку что по цене на нефть — задолбаетесь выплачивать.
>Иначе будете за огроменные деньжищи содержать Ашманова с супрогой чады и домочадцы
Так и вы. Мало того, уже содержите!
>зачем вам она?
Люблю.
>Для денег….
Вот этой фразой вы могли бы и ограничиться в принципе. Т.е. смысл жизни в монетизации. Прямо по ашманову.
>Для самоощущений?
Можно сказать и так.
>Это (кайфы) можно иначе смоделировать (бани, шлюхи, сборища
и т. д.).
Стоило бы продолжить ряд: …алкоголь, каннабиноиды, опиаты… Наверное у меня другой тип зависимости. Увы.
у меня нет зависимостей. Ибо это идее противоречит. Я исследовал этиологию зависимостей, вывод: абсолютно управляемо, щелчок пальцев (любые привычки). Там просто все: купирование идей, отсечка поставок.бла бла. Это элементарно И общеизвестно.
Но это такие идеальные идеи, в прошлом мире. Нынче есть реалия что схему попытаются продлить еще на 6−10−26 лет. Поэтому можно расслабица. Т.к. сам чувак доказал что он шпион.
>> Стоило бы продолжить ряд: …алкоголь, каннабиноиды, опиаты… Наверное у меня другой тип зависимости. Увы.
это давно очевидно. В пошли по пути виртуального моделирвания кайфов, т.к. это дешевле и менее рисково (в вашем понимании).
На самом деле надо упираться в реальной материализации самых фантазийных фантазий. Это есьм и смысл и цель Создателя, создавшего нас в безотрывности от тел. Т.е. чтобы соврешить грехи — надо иметь аппарат для их совершения (тело).
Иначе это будут толлько «помыслы», но грех помыслов возможен только после опыта владения потенциальными инструментами греха (датчики, сенсоры, уши, глаза, прочеее).
Сиречь, не имея члена, невозможно понять, в чом грех. Датчик (сенсор, блабла) должен быть осмылсен (подключена библиотека, говоря простым языком).
>> Так и вы. Мало того, уже содержите!
ну, нет. Я и все мои предки и пращуры жили за щот бюджета ели и пили за щот ево, сами туда пихали и там брали. И я, грешный.
Мои опасения только в том, что эти балбесы (Ашманов с супругой, нововыдинутый президент, вице Мудко и прочее) могут весь этот кайф обломать. Чисто по тупости.
> Иван Ильин
> поклевать попкорна
Там попкорн дороже кина стоит. Вот кто так голоден, вот тех я реально не понимаю))
> Я никогда не понимал тех, кто туда в киношку ходит
А куда еще идти? Всё развалено, а где не развалено, в среднем всё столько и стоит вечером — 300р. на одного (ладно, на самом деле это самое дешевое, боулинги уже дороже, рестораны само-собой, про полеты в Турцию на уикэнд я вообще молчу, но кто-то летает). Плюс может в кино это все те и ходят, у кого смарт-тв пока нет. А тут вроде 2 часа гарантированных спецэффектов, если нормальный Марвел или подобное.
По теме поста, с учетом, что Дисней как-то сильно скатывается, особенно в сценариях «Звездных войн», то ничего страшного. Три последние фильма просто вообще даже пересматривать не хочется, ни сюжета, ни актеров, ни юмора, вообще ничего. Да еще |SPOILER|
повадились всех мочить|/SPOILER|.
В «Последнем богатыре» — в детском фильме (!!!), герой полфильма коньяк бухает не просыхая, вот же ***** продажные. Интересно, на алкашке в кадре это «Фонд Кино» настоял, или «Дисней» сам по себе такой продажный стал? Впрочем, может это вот оно и есть альтернатива, напиться коньяка за те же 300р. за бутылку и смотреть кино срежессированное мозгом.
>Я исследовал этиологию зависимостей, вывод: абсолютно управляемо, щелчок пальцев (любые привычки).
Полная чушь (шоб мыслию по древу не растекаться).
>Это есьм и смысл и цель Создателя, создавшего нас в безотрывности от тел…
С такими темами, это к ашманову. Это он любит пережевывать всю эту теологически-теософскую шизо-жвачку.
>сами туда пихали и там брали. И я, грешный.
Ну если «туда пихали», значит уже и содержите.