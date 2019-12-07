Вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов сказал журналистам на форуме «Глобальное технологическое лидерство», что правительство рассматривает вариант ограничений при покупках крупными компаниями технологических стартапов, обсуждая пятый антимонопольный пакет. На ограничениях настаивают так же в ФАC и отчасти в Центробанке. Главная мишень регуляторов — Сбербанк. Позднее представитель вице-премьера уточнил «Ведомостям», что речь идет только о выработке приемлемых правил, но не о запретах на покупку стартапов. Сбербанк, создавший СП или вложивший миллиарды в совместные бизнесы с Яндексом, Рамблером, Mail.ru и активно скупающий стартапы, по словам его руководителя Германа Грефа, «создает свою экосистему, чтобы нанести IT-гигантам упреждающий удар». Греф считает, что IT-гиганты рано или поздно выйдут на родной для Сбера банковский рынок, если этот удар не будет нанесён быстро и с достаточной силой.
Лайв Тайпинг
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мне кажется проблема сбера не в покупке стартапов как таковой (это может и неплохо), а в невозможности c этими стартапами делать что-то осмысленное, и в покупке стартапов у своих менеджеров
Яндекс тоже покупает проекты у собственных менеджеров (или бывших собственных менеджеров, которые возвращаются с «внешним проектом» в материнское лоно Яндекса). См. Метабар, Едадил и так далее. Кроме того Яндекс требует от менеджмента вкладывать личные деньги в их инициативы, разворачиваемые под крылом Яндекса. Чем не Сбер? Сбер-сбером.
Дело «в чём-то ещё».
когда топ менеджеры бывшие — это на мой взгляд гораздо менее похоже на что-то плохое. Ну и вопрос в оценке за которую покупается и в том, что происходит с купленным.
И в сбере и в яндексе это может быть обогащением менеджмента за счет акционеров. Только я не акционер яндекса, и меня это не затрагивает.