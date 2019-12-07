Вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов сказал журналистам на форуме «Глобальное технологическое лидерство», что правительство рассматривает вариант ограничений при покупках крупными компаниями технологических стартапов, обсуждая пятый антимонопольный пакет. На ограничениях настаивают так же в ФАC и отчасти в Центробанке. Главная мишень регуляторов — Сбербанк. Позднее представитель вице-премьера уточнил «Ведомостям», что речь идет только о выработке приемлемых правил, но не о запретах на покупку стартапов. Сбербанк, создавший СП или вложивший миллиарды в совместные бизнесы с Яндексом, Рамблером, Mail.ru и активно скупающий стартапы, по словам его руководителя Германа Грефа, «создает свою экосистему, чтобы нанести IT-гигантам упреждающий удар». Греф считает, что IT-гиганты рано или поздно выйдут на родной для Сбера банковский рынок, если этот удар не будет нанесён быстро и с достаточной силой.