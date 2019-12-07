Infowatch Натальи Касперской отказался от разработки корпоративного смартфона «Тайгафон», с возможностями гибкой настройки профилей безопасности, с целью минимизации риска утечек чувствительной информации. Проект появился в 2015-м году.

Как передал слова Касперской CNews, первоначально Infowatch попытался сделать «Тайгафон» базе одной из моделей Sony Xperia. Инженеры провели аппарату Jailbreak и добавили в фирменную прошивку нужные им функции. Однако Sony отследили вмешательство, отключили доступ для телефона в Google Play, а затем полностью заблокировали аппарат. Устройство за 80−100 тыс рублей «превратилось в тыкву», — рассказала Наталья Касперская.

На следующем шаге в Infowatch попробовали сделать другую версию телефона на стандартной версии Android [прим.: не путать с Google Android]. Однако быстро выяснилось, что с таким телефоном не работают привычные приложения, в которых были заинтересованы потенциальные покупатели «Тайгафона». Причём каждая организация заинтересована в собственном наборе ПО.

По оценке Infowatch, для удовлетворения требований потенциальных покупателей потребуется намного большие ресурсы, чем есть у компании. И инвестиции в миллиарды рублей. В итоге Infowatch отказалась от разработки. По оценкам Касперской убытки составили 40 млн руб.

Альтернативой «ТайгaФону» мог бы стать аппарат разработанный в богатом Ростелекоме. В 2018 году оператор попросил Минкомсвязи разработать проект постановления правительства, которое бы обязало госчиновников использовать служебные смартфоны с российской операционной системой «Аврора» (бывшая финская Sailfish) к 2019 году. Проект не состоялся.

В сентябре «Лаборатория Касперского» [компания Евгения Касперского не имеет отношения к Наталье Касперской] и CommuniGate Systems объявили о начале работы над «клиентскими приложениями» для KasperskyOS (новая система, не имеет отношения к Android). Партнёры попытаются на старте обойтись минимальным набором приложений, для автоматизации ежедневных бизнес-процессов и связи.