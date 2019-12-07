Infowatch Натальи Касперской отказался от разработки корпоративного смартфона «Тайгафон», с возможностями гибкой настройки профилей безопасности, с целью минимизации риска утечек чувствительной информации. Проект появился в 2015-м году.
Как передал слова Касперской CNews, первоначально Infowatch попытался сделать «Тайгафон» базе одной из моделей Sony Xperia. Инженеры провели аппарату Jailbreak и добавили в фирменную прошивку нужные им функции. Однако Sony отследили вмешательство, отключили доступ для телефона в Google Play, а затем полностью заблокировали аппарат. Устройство за 80−100 тыс рублей «превратилось в тыкву», — рассказала Наталья Касперская.
На следующем шаге в Infowatch попробовали сделать другую версию телефона на стандартной версии Android [прим.: не путать с Google Android]. Однако быстро выяснилось, что с таким телефоном не работают привычные приложения, в которых были заинтересованы потенциальные покупатели «Тайгафона». Причём каждая организация заинтересована в собственном наборе ПО.
По оценке Infowatch, для удовлетворения требований потенциальных покупателей потребуется намного большие ресурсы, чем есть у компании. И инвестиции в миллиарды рублей. В итоге Infowatch отказалась от разработки. По оценкам Касперской убытки составили 40 млн руб.
Альтернативой «ТайгaФону» мог бы стать аппарат разработанный в богатом Ростелекоме. В 2018 году оператор попросил Минкомсвязи разработать проект постановления правительства, которое бы обязало госчиновников использовать служебные смартфоны с российской операционной системой «Аврора» (бывшая финская Sailfish) к 2019 году. Проект не состоялся.
В сентябре «Лаборатория Касперского» [компания Евгения Касперского не имеет отношения к Наталье Касперской] и CommuniGate Systems объявили о начале работы над «клиентскими приложениями» для KasperskyOS (новая система, не имеет отношения к Android). Партнёры попытаются на старте обойтись минимальным набором приложений, для автоматизации ежедневных бизнес-процессов и связи.
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>> убытки составили 40 млн руб.
за $65k выяснилось, что за такие деньги создать совершенно новый смартфон не удастся. Гм. неожиданный вывод. Неужто все эти самсунги и эпплы потратили больше?
>> для удовлетворения требований потенциальных покупателей потребуется намного большие ресурсы, чем есть у компании. И инвестиции в миллиарды рублей
думаю, «миллиарды рублей» уместно заменить на «милларды долларов». Да еще не факт, что получится — часть украдется, другая часть неэффективно потратится. Тому полно примеров — неудачные милиардные проекты даже у лидеров мирового рынка. Да и откудова взяться такой куче разработчиков? За них крупнейшие компании сражаются (за кадры) да еще и при системной госполитике по привлечению и удержанию кадров.
Что характерно, у Гайдая цимес тоста в альтернативе — или дом или коза. Здесь альтернатива выбора даже не предполагается — и 4 козы и свой уникальный небывалый смартфон для обсуждения коварностей (т.н. чувствиетльная инофрмация). И то и то. И за 65 тыщ баксов желательно (ибо зачем платить больше?).
Свыше такая нахрапистая жадность не была одобрена, поэтому просительнице оставили 4 козы. Смартфоны принято решение в других странах и силами других людей создавать.
>> отказался от разработки корпоративного смартфона «Тайгафон», с возможностями гибкой настройки профилей безопасности, с целью минимизации риска утечек чувствительной информации.
главное — сперва название выдумать. Звучное. Бренд.
Также и романы и оперы нужно писать — сперва название, потом текст в трех томах.
Кстати, в стране полно музыкальных школ, оркестров, но чтото за последние лет 30 никто даже не попробовал написать оперу. Хоть какуюто. Либо балет. Не говоря про роман.
А делов то — 7 нот. Или 33 буквы (и исколько их там сейчас?).
Но смартфон разработать — два пальца об асфальт. Гамна пирога.
Жалко тут редакция не тиснула новость на прошлой неделе про рабочие группы этой же мадам по распредеению господдержек при разработке «всего» (операционные системы, все типы приложений, соцсетей, баз данных, блаблабла). Всего. Там они делили — сколько государство должно вложить, а сколько разработчик (своих денег). Разбили на 3 кучки (группы) по важности. И % установили на 10% разные для категорий (тонко, умно, глубоко, хозяйственно, по-гусударственному). Влом ссылку искать, но сама новость оч. смешная.
Эталонный кейс (начиная с выбора ниши и аппарата донора) импортозамещения в ИТ, спасибо.
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KasperskyOS попробовали с нуля, но слышал что сейчас движение в туже сторону (успех маловероятен).
Делить бюджет это основной навык тут… Классика