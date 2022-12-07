Минпромторг подал почти полумиллиардный иск к бывшей «дочке» госкорпорации «Роснано» — «Крокус наноэлектронике». Министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы 5 декабря 2022 г. Его сумма составила 458,4 млн руб. Иск связан с «недостижением целевых показателей по субсидии». По данным открытых источников, «Крокус наноэлектроника» получила единственную субсидию от Минпромторга в 2016 г. Размер субсидии составил 1,17 млрд руб. Договор о предоставлении был подписан в октябре 2016 г., срок его действия истек 31 декабря 2021 г. Как писали «Ведомости» в октябре 2016 г., средства были направлены на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. В 2020 году Минпромторг уже пытался взыскать с «Байкал Электроникс» порядка 500 млн руб. из-за просрочки запуска производства процессоров Baikal-M, но арбитражный суд Москвы отказал в иске.

«Крокус наноэлектроники» производит интегральные схемы памяти на пластинах 300 мм, в частности магниторезистивную память с произвольным доступом (Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM). Продуктовый портфель компании включает микроконтроллеры, биоэлектронные чипы, микросхемы MRAM-памяти и встраиваемую память, магнитные датчики для промышленной электроники, оборудования связи, автомобильной и потребительской электроники. Мощности компании расположены в Москве, на бывшем заводе АЗЛК («Москвич»). В 2021 году выручка от продаж КНЭ составила 52 млн руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб.