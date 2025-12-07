Автомобиль «Атом» выкатил оффер для ранних покупателей (тех, кто в 2023-м году дал 7000 рублей за постановку в очередь на покупку. Тогда машинка оценивалась миллиона в два).



Оффер в следующем: с вас 500 000 рублей! И когда-нибудь вы получите от нас машину. При этом:

Автомобиль будет стоить не дороже 3 900 000 рублей Возможно, если будет госсубсидия, он будет стоить 2 975 000 рублей С вас 500 000 первым платежом, если хотите влиться в клуб счастливчиков Когда автомобиль будет у вас — не говорят

Вообще, надо будет доплатить для получения авто 2.5 мульта или 3.5 мульта — это разница.

При этом, напомню:

Запас хода машинки неплохой, 500км Привод только задний На заднем ряду только два места, отвезти двоих детей и тёщу куда-нибудь за город — уже не вариант, например

Грусть и тоска, но уже даже за 3 млн это перебор. За 4 миллиона это не продастся вообще.

Ora - дешевле. Evolute (много) - дешевле. И везде будет пятиместка, что хотя бы иногда — да пригождается.

параллельным импортом всякого электробарахла можно притаранить - пуды, в том числе и до 160 л.с.

Очень жаль, сейчас выглядит совершенно непродавабельно.

