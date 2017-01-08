#стартапдня hopper.

Очередное мобильное приложение для поиска и покупки авиабилетов. Казалось бы, их таких уже много, часть из них работает более-менее идеально, новый может появиться только за счет какого-то не совсем рыночного преимущества: материнского бренда или траффика (Google AirTickets какой-нибудь сделают) или, например, господдержки и импортозамещения.

У hopper нет ни того, ни другого, но зато они придумали фишку: они не просто интерфейс по поиску билетов, у них Умные Алгоритмы на Big Data, которые предсказывают, в какой день покупка выйдет дешевле. Т. е. я сегодня ввожу, что хочу в сентябре в Бангкок, и где-нибудь в апреле мне прилетит уведомление — сегодня тот самый день, пора бронировать, дешевле уже не будет.

Объективно, на Умных Алгоритмах вряд ли это хорошо работает, но скидки-акции бывают, цены на нефть прыгают, терракты и концы кварталов у продажников случаются; наверное, автоматический мониторинг необычно низких цен имеет смысл. И если даже весь бекенд работает как «послать Push, если текущая цена <0.8 цены в день запроса», то экономия у пользователя случится. А, может быть, я ещё и к Big Data слишком суров и там в самом деле что-то есть. Писали они свой софт 7 лет до первого релиза (!!!), т. е. по крайней мере пытались написать по-честному, а Lean Startup не читали.

Понятно, что лидером рынка с такой позицией не стать; спокойно ждать и надеяться на лучшее может даже не 20% покупателей билетов, но своя ниша у hopper есть. При этом обычный kayak или onetwotrip сюда агрессивно полезть не сможет, у него задача продать прямо сейчас, если пользователей на месяцы подумать отпускать, то основной бизнес ради маленькой ниши обрушится, понятно, что конверсия там уже другая. Да и цена, а значит и комиссия, ниже.

Стартап канадский, теоретически работает во всем мире, но в России, например, сразу предупреждает, что данных мало, может и ошибаться. Реально hopper продвигается только в Северной Америке, там несколько миллионов загрузок. Судя по тому, что только что подняли серьезные $61M на маркетинг, загрузки в пользователей и обратно в деньги конвертируются хорошо.

Posted by Alexander Gornyi on Sunday, 8 January 2017