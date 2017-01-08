С нового года SMM-подразделения негосударственных служб международной доставки тушат возмущение покупателей в онлайне. Как выяснили журналисты РБК, перевозчики были вынуждены обратиться к клиентам, и потребовали от них сканированные изображения паспортов, к чему клиенты не готовы. Среди таких компаний ВoxBerry, SPSR. Паспортные данные, якобы, требуются таможне. Заместитель гендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко рассказал, что с 1 января «экспресс-перевозчики вынуждены связываться с каждым получателем посылки и запрашивать дополнительные документы, что резко увеличивает время таможенного оформления посылок и их доставки» — вырос объём информации, которую таможня запрашивает при прохождении посылки через границу. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова основной поток нерегистрируемых посылок доставляется «Почтой России», однако новшества пока затронули только тех перевозчиков, «которые были максимально честными, прозрачными и понятными для государства». Пострадавшие отобраны «для участия в таможенном эксперименте для быстрого оформления посылок».

«Почта России» и её дочка EMS Russian Post в тестах не участвуют, поэтому получатель, выбравший государственную доставку, как и раньше, просто предъявляет паспорт в момент получения отправления.

В связи с последствиями таможенного эксперимента китайский AliExpress отключил доставку через SPSR в начале января 2017 года. Аналогично поступил магазин Asos, партнёрами SPSR являются так же Macys, Amazon, JD.com (JD.com и SPSR весной 2015 года выразили готовность инвестировать в совместный проект доставки от десятков до сотен миллионов долларов), eBay, в последнем магазине отказались от комментариев. BoxBerry доставляет покупки из iHerb, этот магазин предупредил покупателей, что у них могут потребовать дополнительные документы, а доставка будет длиться дольше, чем нужно.