У абонентов «Мегафона» наблюдаются проблемы со вчерашнего дня — произошла авария в московском ЦОД из-за сильных морозов. Не работают мобильная связь и IP-телефония, интернет, ТВ, процессинг платежей (в том числе по картам банка «Мегафона», сайт оператора. Обо всём этом можно узнать, прочитав комментарии в соцсетях компании, например здесь.

«Не работает также виртуальная АТС, из-за чего клиенты не могут дозвониться в компании, и они теряют деньги, грубо говоря. Мы одни из таких, — написал „Роем!“ директор владивостокской студии маникюра и добавил: — В общем, ппц».

Это уже вторая крупная авария на российских ЦОД за выходные из-за погодных условий. Шестого января хостер Masterhost также работал с перебоями.