Бывший директор по маркетингу ВКонтакте Михаил Чернышев рассказал о действиях сотрудников соцсети, которые в 2017—2018 году привели к обвинениям её в попытке помочь избраться Трампу в 2016 году.

Был конец 2016 года. Тогда я работал в ВКонтакте. Одно из направлений нашей работы — развитие партнерского маркетинга. Стояла задача привлечения знаменитостей и медиа в социальную сеть. …во время прошлых выборов в США мы увидели Трампа. Он казался тогда больше шоуменом, чем политиком. И никто не верил в то, что Трамп сможет стать президентом. Идеальный кандидат для регистрации во ВКонтакте. Да ещё его фирменная кепка и «make America great again» — отличный стикер для ВК. Идею схватили за хвост. И вот Костя под всеобщее одобрение и шутки уже пишет письмо представителю Трампа с предложением зарегистрироваться в самой большой социальной сети, обещая поддержку в его продвижении. На наше удивление, через несколько дней мы получили ответ с вопросами про детали. Начали обсуждать возможные следующие шаги. И даже сделали «на коленке» примерный дизайн страницы, чтобы head of social media от Трампа мог согласовать это со своим штабом или самим Дональдом. Через несколько писем представители Трампа перестали отвечать и выходить на связь. Костя переключился на охоту на других селебов, о Трампе забыли. До результатов выборов. Удивились, когда узнали, что Трамп стал президентом США. И опять забыли.

В декабре 2017 года в Washington Post вышла статья с заголовком «Сотрудники российской соцсети стремились помочь кампании Трампа в 2016, выяснилось из переписки». В ней утверждалось, что представители ВК несколько раз приставали к Трампу с предложениями завести страницу, чтобы с неё обращаться к русским американцам и россиянам.

Трампу и директору по соцмедиа Дэну Скавино писали в январе, июне и ноябре 2016 года, «предлагая помощь в продвижении кампании на 100 млн пользователей соцсети». Интересно, что цитируемые в статье письма в Washington Post не видели и пересказывали по словам «знакомых с их содержанием людей». Представители разведки подтвердили изданию, что ВК общался с Трампом тогда же, когда русские хакеры вели кампанию по вмешательству в выборы.

Издание связалось с Сидорковым, тот рассказал про партнёрский маркетинг, про то, что писали десяткам звёзд и про то, что ВК популярен в СНГ и вряд ли повлиял бы на активность американских избирателей. Колумнистов WP это не убедило в достаточной степени: они отметили, что в Европе и даже в США растёт популярность ВКонтакте как сети, востребованной у белых националистов и крайне-правых политиков. С ВК во время президентской кампании 2016 года шёл заметный трафик на сайты Breitbart News и Infowars, известные конспирологические площадки, поддерживавшие Трампа.

Статья WP была процитирована другими медиа, но на полгода история забылась. В апреле 2018 года Time составила обзор случаев взаимодействия Трампа с Россией в контексте того же вмешательства в выборы, начиная от предложения певца Эмина свести его с Путиным в 2015 году. Снова всплыли письма ВК, уже со ссылкой на сами тексты «емейлов», сохранённые в Сенатском судебеном комитете.

Оказалось, что если в январе 2016 года Трампу писал Сидорков с предложением создать его личную страницу, то уже в июне 2016 года инициативу в коммуникации перехватил продюссер Эмина Роб Голдостоун и сместил акцент на выборы, утверждая, что в ВК хотят создать страницу кампании «Голосуйте за Трампа». В июне 2016 он писал Скавино и Трампу, что из 2 млн русских американцев, которые могут голосовать на выборах, 1,6 млн зарегистрированы в ВК (в других письмах -- 3 млн и 2,7 млн соответственно).