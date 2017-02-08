Количество активных пользователей Telegram в России по итогам первого месяца этого года стало составлять 6 миллионов человек, т. е. аудитория мессенджера выросла в 3 раза. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на подсчеты специалистов сервиса для аналитики групповых чатов Combot.

Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор сервиса Федор Скуратов, в исследовании — речь о тех, кто пользуется приложением ежемесячно. Он также добавил, что эта цифра — приблизительно 60% от всех установивших Telegram в России и примерно 6% от мировой базы его активных пользователей. Также по данным Combot, больше всего пользователей сервиса в Иране — 35−40 миллионов человек.

Telegram был запущен в 2013 году. В феврале 2016 года создатель приложения Павел Дуров заявил, что мессенджером пользуется более 100 миллионов человек каждый месяц.

Несмотря на стремительный рост пользователей в последнее время, сервис все еще отстает от таких приложений, как Viber, WhatsApp и Skype. Согласно данным компании AppAnnie, которая занимается анализом данных о мобильных приложениях, в настоящий момент Telegram входит в лидирующую пятерку приложений в категории «Социальные сети» для iOS в России. Первые 4 места занимают WhatsApp, VK, Viber и Skype. Среди всех приложений для iOS «Телеграм» находится на 20 месте в России, для Android — на 39.