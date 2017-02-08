Первый генеральный директор онлайн-магазина Enter Сергей Румянцев вложился в российский сервис по найму персонала Skillaz, пишет РБК. «Размер инвестиций составляет несколько сотен тысяч долларов, структура сделки подразумевает вхождение в капитал и предоставление конвертируемого займа», — указано в сообщении.

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что речь идет о покупке блокирующего пакета на сумму в пределах «четверти миллиона долларов». По данным Kartoteka.ru, Румянцев действительно стал акционером ООО «Скилаз» с долей 10% в январе.

Skillaz был основан в конце 2015 года, коммерческий запуск состоялся летом 2016 года. Skillaz позволяет рассылать приглашения на видеоинтервью кандидатам, проводить их без участия человека, а потом проверять записи рекрутеру. Cреди клиентов сервиса — «Азбука вкуса», «ВымпелКом» и «Почта-банк».