Хорошо быть китайским стартапером, внутренний рынок настолько велик, что можно клонировать американские проекты и быть успешнее оригинала. Сегодняшний #стартапдня Zhihu стартовал как китайская Quora, сервис «типа умных» вопросов и ответов, совершенно этого не скрывал и не стыдился своей вторичности. В 2010-ом году Quora была модной и заведомо успешной — крутые фаундеры, крутые инвесторы, крутая аудитория, интересный контент. Денег на тот момент всё это не зарабатывало, но кто ж заботится о деньгах на ранней стадии вирального стартапа.

И китайцы склонировали, как такую прелесть не склонировать. Не попиксельно, где-то что-то не смогли, где-то что-то поярче сделали, но разница в проектах была на уровне «до и после редизайна», не более того. И у тех, и у других поначалу всё было хорошо, народ пошел, вопросы и ответы стали набираться, SEO-траффик на базу вопросов потек, модель подтвердилась. В России на подобный клон тоже бы народ побежал, скорее всего, если б не Ответы Mail.Ru, которые позиционируются чуть по-другому, но всё равно конкурент.

А потом каждый пошел своей дорогой. Американскому проекту уже почти 8 лет, проедены десятки миллионов долларов, зарабатывать хоть сколько-нибудь серьезно так и не научились, SEO-траффика очень много, но лояльное коммьюнити относительно маленькое, а в мобильный мир Quora почти не переходит, за всё время жизни — порядка пяти миллионов загрузок, вообще ни о чем для проекта из чистого онлайна. Я не понимаю, зачем им дали деньги в 2014-ом году, но в 2017-ом это уже явно реликт прошлой эпохи, а не будущий успешный бизнес.

Zhihu сделал иначе две вещи: монетизацию и мобилизацию. Мобильное приложение, вероятно, сделано лучше и уж точно промотируется гораздо агрессивнее, чем quora. Даже на главной странице десктопной версии скачивание аппки — третий по заметности элемент интерфейса. Попробуйте найти его на quora… В итоге на сравнимой с англоязычным миром аудитории Китая они примерно в десять раз популярнее американцев на смартфонах. Ну и деньги, конечно. Реклама и платные аккаунты появились на сервисе давно, а в 2016-ом они изобрели Zhihu Live — по сути платные вебинары. Звезда или просто прокачанный аккаунт в течение часа отвечает на вопросы публики, а обычные люди платят за возможность это послушать или что-то спросить. Комиссия, естественно, достается сервису.

На днях победа Zhihu в заочном споре официально зафиксирована — очередные инвестиции уже по оценке в миллиард, рубеж, который Quora не брала.