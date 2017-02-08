«МегаФон» объявил собственникам, что «Сбербанк» прокредитует выкуп телеком-оператором 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. 35 млрд рублей «МегаФон» потратит на 15,2% акций в уставном капитале Mail.ru Group, займ требуется вернуть к 2024 году. Одновременно сотовый оператор получил у банка сниженные ставки на обслуживание кредитных линий 2012 и 2016 годов. Около 33% акций «МегаФона» были заложены в «Сбербанке» по состоянию на 2012 год, в самом конце 2015 года выяснилось, что контролирующий акционер «МегаФона» Алишер Усманов увеличил залог до 52% акций «МегаФона». Со ссылкой на источник, близкий к «МегаФону» «Ведомости» писали, что Усманову пришлось увеличивать размер залога в результате снижения стоимости уже заложенных в «Себрбанке» акций «Мегафона». Покупка контроля в Mail.ru Group одобрена ФАС России 6 февраля. МегаФон выкупает долю Mail.ru Group у USM вышеупомянутого Алишера Усманова.

Старший вице-президент Сбербанка и со-руководитель инвестиционного Sberbank CIB Александр Базаров считает, что покупка оператором контроля над Mail.ru Group станет «точкой отсчета для создания нового типа технологических компаний».

Косвенно «Сбербанк» контролирует крупного конкурента Mail.ru Group — компанию «Яндекс». Поисковик предложил банку «золотую акцию», дающую право вето на сделки, весной 2009 года. C 2014 года президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф работает в совете директоров «Яндекса». Банку принадлежит контроль в Яндекс.Деньгах.

В новейшей истории IT известен пример испанской соцсети (тогда) Tuenti, которую выкупил телеком-оператор Telefonica. Сейчас Tuenti называют уже «сотовым оператором», который продаёт услуги связи упакованные в пакеты дополненные, например, бесплатными ip-звонками через собственные мобильные приложения. Уже весной 2011 года ВКонтакте (сейчас полностью принадлежит Mail.ru Group) «обвиняли» в копировании некоторых элементов Tuenti. Предположения о том, что Алишер Усманов сделает из ВКонтакте и «МегаФона» «русскую Tuenti», сотового оператора с соцсетью, появились в октябре 2016 года. Осенью газета «Известия» узнала, что на сети «МегаФона» может заработать бесплатный MVNO-оператор VKmobile, одноимённый с соцсетью.