Дмитрий Ковалёв, глава компании-разработчика Lodoss, рассказал на своей странице в «Фейсбуке», как системы мобильной аналитики могут быть использованы для кражи данных пластиковых карт.

Пришел к нам однажды заказчик с одним работающим мобильным приложением. Попросил добавить туда некоторый функционал. Мы посмотрели код и увидели, что используется штука для аналитики, которая называется APPSEE. Круто думаем, сейчас посмотрим какие есть проблемы.

Попросили у заказчика доступ к этой штуке, а заказчик сказал, что и сам не знает откуда она там взялась. Видимо, предыдущий программист добавил. Мы немножко напряглись. Подумали и не стали отключать, а решили вернуть доступ. Написали в саппорт, объяснили ситуацию и буквально за пол дня нам вернули доступ.

Мы [сильно удивились] от того что увидели. Эту APPSEE можно настроить так, чтобы записывать видео с указанных экранов. И настроена она была на запись видео с экранов, где человек вводил данные от своей кредитки или PayPal. У нас оказалась гора видеозаписей на которых видно как люди вводят свои данные. Если бы я не был добрым, я бы был богаче.

Не вводите свои данные в [нехороших] приложениях. Вас может снимать скрытая камера.