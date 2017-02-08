Немецкий IT-провайдер и владелец дата-центров Darz вложил $1,5 млн в стартап из «Сколково» Playkey. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании Егора Гурьева. Предполагается, что полученные средства пойдут на международную экспансию Playkey, на развитие платформы и увеличение количества игр в каталоге. После заключения сделки стартап начал использовать дата-центры Darz.

Playkey занимается развитием «облачного» сервиса, позволяющим запускать новые игры с компьютеров малой мощности. «Чтобы обновить компьютер до игровых мощностей, среднестатистическому пользователю в России в среднем понадобится до 90 тысяч рублей. Подписка в Playkey на месяц обойдется от 390 рублей», — рассказывает Егор Гурьев. Он также добавил, что стартап делится с производителями игр своей выручкой, отдавая им по 50−85% с каждой продажи.

По данным Playkey, с 2015 года в сервисе зарегистрировались примерно 1 миллион пользователей, из них 300 тысяч играли хотя бы раз и 30 тысяч оформили подписку. За все время стартап получил около $1 миллиона инвестиций. Выручка ООО «Игровые решения», которое управляет сервисом, составила 5 миллионов рублей в 2015 году (убыток — 4,8 миллионов), а в 2016 — примерно 30 миллионов.