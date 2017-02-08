Московский The Village анонсировал открытие франшиз для Украины, Белоруссии и Казахстана. Так как планируется запустить франшизы, а не представительства российского издания, редакции будут работать независимо от московской. Медиакомпания LAM будет получать процент от оборота. Также, помимо международных франшиз, скоро анонсируют региональные: в настоящее время завершается распределение городов-участников. The Village уже был в Киеве, но закрылся в 2013 году.