Американский онлайн-кинотеатр Netflix собирается продавать игрушки, книги и атрибутику, основанную на фильмах и сериалах видеосервиса. Компания обратилась к партнёрам с предложением о разделе выручки от продаж будущих товаров, сообщил Bloomberg. «Мы хотим, чтобы лицензированная продукция помогла продвижению наших продуктов, чтобы они оставались актуальными в течение долгого времени», — рассказали представители кинотеатра. У Netflix уже был похожий опыт с Hot Topic Inc, которая продавала футболки, кружки, кепки и ювелирные изделия, основанные на сериале «Очень странные дела».

Для Netflix оффлайн — это знакомая среда, хотя и пережитая им достаточно давно. В 2007 году проект запустился, как сервис доставки DVD-дисков в прокат. Лишь в 2011 году DVD с кино и играми «сослали» под отдельный бренд Qwikster (сегодня, спустя шесть лет, он не используется). В январе 2016 года глава сервиса Рид Хэйстингс объявил, что Netflix выходит на рынки 130 новых для себя стран. Так, около года назад, проект, в той или иной степени, охватил весь мировой онлайн и закрыл возможность географического расширения в планах на возможный рост.

Весь 2016 год стоимость Netflix росла, однако онлайн-присутствия Netflix в таких странах, как, например, Россия, почти не ощущается. Международный онлайн-запуск был лишь формальностью для страны и едва ли приносит ощутимую прибыль. Заработки одновременно и на фильмах и на атрибутике — классическая схема в кинобизнесе. Для примера, непосредственная выручка Walt Disney Company составляет приблизительно 50 миллиардов долларов в год — ещё 50 миллиардов составляет выручка от продаж лицензированных «Диснеем» физических товаров.