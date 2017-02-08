Разработчики из Mail.ru Group, Insilico Medicine и МФТИ изобрели нейронную сеть, которая может отбирать потенциальные противораковые лекарства. Использование технологий сетей, которые сначала были обучены «придумывать» молекулярные структуры, может существенно сократить время и стоимость поиска веществ, обладающих потенциально лечебными свойствами. «Генеративные состязательные сети с применением обучения с подкреплением — это будущее фармакологии», — заявил соавтор исследования Александр Жаворонков.

«На данный момент в базе неорганических молекул порядка 72 млн веществ, и только доля процента из них используется в лекарственных препаратах. Фармакологические методы создания лекарств носят, в основном, наследственный характер. Например, фармакологи продолжают исследовать аспирин, который применяется уже много лет, что-то добавляют к молекуле, чтобы снизить побочные эффекты или повысить эффективность, но это всё то же вещество. Как выбрать из 72 млн принципиально новую молекулу, обладающую лечебными свойствами? Эту задачу и решали исследователи с помощью нейронной сети».