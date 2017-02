Основатель Look At Media Алексей Аметов заверил украинских медийщиков, что деньги, заработанные международными франшизами LaM, не будут поступать в Россию и, соответственно, в российский бюджет. Московское онлайн-издание The Village, входящее в LaM, анонсировало открытие франшиз для Украины, Белоруссии и Казахстана 7 февраля. «Владельцем всех брендов является кипрская компания. Она занимается международными франшизами», — объяснил украинцам Аметов. Накануне основатель заверил: «Что касается монетизации, то LaM будет получать процент от оборота франшизы».

В январе 2017 года инспекция российской федеральной налоговой службы в рамках дела о банкротстве операционной компании холдинга Look At Media ООО «Лэм раша» заявила требования к должнику на 59,6 млн рублей. Дело 2017 года — лишь очередное в серии разбирательств. Операционная компания холдинга Look At Media, управляющего интернет-изданиями The Village, Look At Me, Wonderzine и Furfur, преследовалась за неуплату налогов и в 2015 году. Тогда LaM погасили долг перед налоговиками и суд прекратил дело о банкротстве. Но затем «ЛЭМ Раша» сама подала иск о собственном банкротстве. В начале 2016 года Look at media рассказал о реструктуризации компании и о привлечении денег от структур Олега Дерипаски. Долю в LAM Publishing (а также лицензии на бренды Furfur, The Village, Wonderzine и Look at media) получила Forward Media Group, принадлежащая Дерипаске. Ей управляет и возглавляет совет директоров его жена Полина.