Подавая на IPO, Snap указал в качестве потенциального риска для компании сервис «Инстаграм», принадлежащий «Фейсбуку», так как он не стесняется копировать функции Snapchat.

Snap недавно нанял Лорена Балмелли (Laurent Balmelli), инженера, который основал стартап Strong.Codes. Стартап разрабатывает инструменты, которые скрывают код ПО, делая копирование чужих наработок через «обратную разработку» сложнее. Доподлинно неизвестно, купил ли Snap сам стартап Strong.Codes или ограничился наймом одного сотрудника.