Платформа HackerOne, помогающая организовать программы баг-баунти получила $40 млн инвестиций. Это уже не первый крупный раунд финансирования — прошлый составил $25 млн, и в нём, в том числе, участвовал Юрий Мильнер. Всего в стартап вложено $74 млн.

Сейчас у компании 700 клиентов и более 100 000 хакеров, зарегистрированных в системе. Известно, что из российских компаний её услугами пользуются «ВКонтакте», «Одноклассники» и Qiwi. Из зарубежных клиентов можно выделить Uber, Snapchat и Пентагон. Всего компания выплатила хакерам $14 млн — половина этой суммы пришлась на 2016 год.