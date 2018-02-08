Rambler&Co объявила имена топ-менеджеров объединённого холдинга Rambler Group. Как обещала компания ранее, холдинговую компанию возглавил генеральный директор киносетей «Синема Парк» и «Формула Кино» Роман Линин.

Заместителем генерального директора по коммерции обновленной структуры назначен Максим Тадевосян, с 2014 года занимавший пост первого заместителя генерального директора в группе компаний Rambler&Co. Операционным директором станет Дмитрий Сергеев, ранее работавший в должности исполнительного директора по развитию Rambler&Co.

Rambler Group появилась в конце 2017 года в результате объединения киносети «Синема Парк» и «Формула кино», холдинга Rambler&Co и издательства «Азбука-Аттикус». Киносети и Rambler & Co принадлежат предпринимателю Александру Мамуту на 100%, в «Азбуке-Аттикус» он контролирует 51%, остальное — французская группа Lagardere Publishing. Доля французов размываться не будет, а пакет Мамута перейдет от холдинга A&NN Investments, управляющего его активами, в новую компанию.