Пишут, что Uber за неделю торпедировал бойкот таксопарков во Львове. И, потратив незначительный, относительно, бюджет на продвижение, через три месяца будет иметь положительный денежный поток, а через год без малого отобьет расходы на выход:

В день через них проходит около 10−15 тыс заказов.

За каждый доплачивают водителям около $2.

В сумме заливают около $25 тыс в день.

Или $2 млн за три месяца.

После этого прибыль у них будет около $0.35 с каждого заказа. (15% с около 20 тыс ежедневных заказов, стоимостью по $2.5 каждый.)

То есть, по $7000 в день.

И буквально за каких-то 300 дней эта инвестиция окупится.