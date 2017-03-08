Калькуляция расходов на выход в новый город и будущих доходов Uber на примере Львова


Пишут, что Uber за неделю торпедировал бойкот таксопарков во Львове. И, потратив незначительный, относительно, бюджет на продвижение, через три месяца будет иметь положительный денежный поток, а через год без малого отобьет расходы на выход:

В день через них проходит около 10−15 тыс заказов.
За каждый доплачивают водителям около $2.
В сумме заливают около $25 тыс в день.
Или $2 млн за три месяца.
После этого прибыль у них будет около $0.35 с каждого заказа. (15% с около 20 тыс ежедневных заказов, стоимостью по $2.5 каждый.)
То есть, по $7000 в день.
И буквально за каких-то 300 дней эта инвестиция окупится.

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