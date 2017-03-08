Пишут, что Uber за неделю торпедировал бойкот таксопарков во Львове. И, потратив незначительный, относительно, бюджет на продвижение, через три месяца будет иметь положительный денежный поток, а через год без малого отобьет расходы на выход:
В день через них проходит около 10−15 тыс заказов.
За каждый доплачивают водителям около $2.
В сумме заливают около $25 тыс в день.
Или $2 млн за три месяца.
После этого прибыль у них будет около $0.35 с каждого заказа. (15% с около 20 тыс ежедневных заказов, стоимостью по $2.5 каждый.)
То есть, по $7000 в день.
И буквально за каких-то 300 дней эта инвестиция окупится.
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