— А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?

— Да

(разговор двух контент-менеджеров)

Корпоративный контент-маркетинг, начинавшийся в России вполне невинно с контактов со своим потребителем (в рассылках, например), с рассказов о своем продукте на специализированных площадках (Хабрахабр, например) и на собственных корпоративных сайтах, постепенно начал претендовать на отдельное от своих брендов-носителей место в мозгу читателей: корпоративные заказчики создают редакции заметного размера со своей, достаточно заметной аудиторией.

Не считаю что это плохо или хорошо, но мне кажется, что это окажет влияние на медиарынок и хотел бы про это немного поговорить.

Давление корпораций на медиа было всегда. Самая популярная и обсуждаемая его форма — переток медиаспециалистов в PR, где зарплаты, как правило, выше. Ответственность в PR тоже выше, при этом от новоявленного пиарщика требуется существенная энергия на переобучение, поскольку рабочие процессы в PR и журналистике совершенно разные, поэтому поток журналистов в PR относительно невысок: многие считают, что дополнительная зарплата не компенсирует смену деятельности.

С корпоративной журналистикой переход из медиа в бизнес становится проще: ты пишешь то же самое, только платит тебе уже не СМИ, получившее деньги от рекламодателя, а непосредственно рекламодатель уставший от материальных запросов СМИ за баннеры и «нативочку».

Рекламодатель сам берет на себя вопросы связанные с производством контента и донесением его до целевой аудитории. Сам берет на себя производство контента. И СМИ здесь страдают два раза:

Повышается конкуренция на рынке труда за квалифицированные кадры. Снижается выручка от рекламодателей в силу перераспределения их бюджетов на собственные контент-проекты.

Оба фактора сейчас не выглядят существенными, хотя количество контентных проектов, например, в банковской сфере уже позволяет говорить о том, что у банков контент-маркетинг стал трендом (и это журналисты «Коссы» еще не заметили огромнейшую сберовскую «Дасреду»).

Но в будущем это означает, что у журналистов-то работа будет. Большинству, если честно, все равно на кого работать: на корпоративного заказчика, на издание с заказухами, на издание с государственным контролем, на издание с корпоративным контролем — зарплата есть, деньги платятся, все хорошо.

А вот медиа придется, как обычно, мучительно переходить с рекламной модели на подписную, чтобы компенсировать очередную потерю доходов (при наличии потенциальной армии подписчиков, конечно), делать из шишек и палок «мурашки по коже» для своих читателей, мучительно стараться сделать «нативочку», которая выглядит прилично и кормит при этом. И так далее.

И конца-края этому, если честно, я не вижу.